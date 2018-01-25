Kanatsız Kuşlar yeni bölümü izleyici tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Her bölümde heyecanın daha çok arttığı Kanatsız Kuşlar'ın 31. bölüm fragmanı izleyiciye yeni bölüm hakkında büyük ipuçları veriyor. Kanatsız Kuşlar yeni bölümüne edilen büyük intikam yemini damga vuracak. İşte Kanatsız Kuşlar 31. yeni bölüm fragmanı ve özeti.
KANATSIZ KUŞLAR 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
"Bana yaşattıklarının bin beterini yaşatacağım sana!"
Nefise, Kemal'e hiç beklemediği bir sertlikte tepki gösterir. Emre'ye de artık Kemal'den uzak durması gerektiğini söyler. Emre ise Asya'ya yapılanların acısını çıkarmaya çalışırken kardeşi Cemre'nin başına geleceklerden habersizdir. Ahmet, Cemre'nin gözüne girebilmek için Kaan'ı saf dışı bırakacaktır. Bunun için amcasının yaptığı plana dahil olur. Muzaffer, Nefise'yi ve çocuklarını alarak büyük bir aile olmayı düşünmeye başlamıştır.
Tuba, Nefise ile ilgili sırların peşindedir. Sonunda hiç beklenmedik bir şey olur. Muzaffer, herkesi korkutacak bir hamle yapar.
KANATSIZ KUŞLAR 30. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Aileye mutlu haber
Kemal, Nefise'ye onu daha önceden tanıdığını söylemiştir. Nefise bu durum karşısında ne yapacağını bilemez. Endişe ve panikle kendinden geçince, oteldeki Muzaffer duruma müdahale eder. Muzaffer, karısıyla Kemal arasındaki bağlantıyı merak etmeye başlar. Nefise ise Kemal tarafından sırrının ne kadarının bilindiğini merak etmektedir. Emre'ye Muzaffer'in evinde yaşama teklifine karşılık hiç beklemediği bir teklif de Kemal'den gelir.
Öte yandan Nefise, Kemal'in yanında daha fazla çalışmasını istemeyerek işten çıkması için Emre'ye baskı uygulamaya başlar. Talat'ın kurduğu oyun sonucunda Cemre, Ahmet'in Kartal Kara olduğuna inanmaya başlamıştır. Kartal'ın (Ahmet), Cemre'nin çevresinde dolaşmasından endişe duyan Zeynep, kız kardeşine sert bir uyarıda bulunur. Ancak bu uyarı beklediği gibi karşılık görmeyecektir. Onur ile Zeynep, ailelerine evleneceklerini açıklamışlardır. Tuba ise beklemediği bir anda, hiç ummadığı bir şekilde Muzaffer tarafından villadan gönderilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.