Kanatsız Kuşlar yeni bölümü izleyici tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Her bölümde heyecanın daha çok arttığı Kanatsız Kuşlar'ın 31. bölüm fragmanı izleyiciye yeni bölüm hakkında büyük ipuçları veriyor. Kanatsız Kuşlar yeni bölümüne edilen büyük intikam yemini damga vuracak. İşte Kanatsız Kuşlar 31. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

KANATSIZ KUŞLAR 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Bana yaşattıklarının bin beterini yaşatacağım sana!"

Nefise, Kemal'e hiç beklemediği bir sertlikte tepki gösterir. Emre'ye de artık Kemal'den uzak durması gerektiğini söyler. Emre ise Asya'ya yapılanların acısını çıkarmaya çalışırken kardeşi Cemre'nin başına geleceklerden habersizdir. Ahmet, Cemre'nin gözüne girebilmek için Kaan'ı saf dışı bırakacaktır. Bunun için amcasının yaptığı plana dahil olur. Muzaffer, Nefise'yi ve çocuklarını alarak büyük bir aile olmayı düşünmeye başlamıştır.

Tuba, Nefise ile ilgili sırların peşindedir. Sonunda hiç beklenmedik bir şey olur. Muzaffer, herkesi korkutacak bir hamle yapar.

KANATSIZ KUŞLAR 30. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aileye mutlu haber

Kemal, Nefise'ye onu daha önceden tanıdığını söylemiştir. Nefise bu durum karşısında ne yapacağını bilemez. Endişe ve panikle kendinden geçince, oteldeki Muzaffer duruma müdahale eder. Muzaffer, karısıyla Kemal arasındaki bağlantıyı merak etmeye başlar. Nefise ise Kemal tarafından sırrının ne kadarının bilindiğini merak etmektedir. Emre'ye Muzaffer'in evinde yaşama teklifine karşılık hiç beklemediği bir teklif de Kemal'den gelir.

Öte yandan Nefise, Kemal'in yanında daha fazla çalışmasını istemeyerek işten çıkması için Emre'ye baskı uygulamaya başlar. Talat'ın kurduğu oyun sonucunda Cemre, Ahmet'in Kartal Kara olduğuna inanmaya başlamıştır. Kartal'ın (Ahmet), Cemre'nin çevresinde dolaşmasından endişe duyan Zeynep, kız kardeşine sert bir uyarıda bulunur. Ancak bu uyarı beklediği gibi karşılık görmeyecektir. Onur ile Zeynep, ailelerine evleneceklerini açıklamışlardır. Tuba ise beklemediği bir anda, hiç ummadığı bir şekilde Muzaffer tarafından villadan gönderilir.

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