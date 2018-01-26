Atv'de yayınlanan Kanatsız Kuşlar 31. son bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünün ardından izleyiciler, yeni bölümde neler yaşanacağını araştırırken bir yandan da yeni bölüm fragmanını izlemek için sorgularını hızlandırdı. Dizinin son bölümünün ardından hemen yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Peki, Kanatsız Kuşlar 32. bölümde neler olacak? İşte Kanatsız Kuşlar 32. bölüm fragmanı...

İşte Kanatsız Kuşlar 32. bölüm fragmanı;

KANATSIZ KUŞLAR 31. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nefise, Kemal'e hiç beklemediği bir sertlikte tepki gösterir. Emre'ye de artık Kemal'den uzak durması gerektiğini söyler. Emre ise Asya'ya yapılanların acısını çıkarmaya çalışırken kardeşi Cemre'nin başına geleceklerden habersizdir. Ahmet, Cemre'nin gözüne girebilmek için Kaan'ı saf dışı bırakacaktır. Bunun için amcasının yaptığı plana dahil olur. Muzaffer, Nefise'yi ve çocuklarını alarak büyük bir aile olmayı düşünmeye başlamıştır.



Tuba, Nefise ile ilgili sırların peşindedir. Sonunda hiç beklenmedik bir şey olur. Muzaffer, herkesi korkutacak bir hamle yapar.

Yapımcılığını Ata Türkoğlu-Koliba Film, yönetmenliğini Kemal Uzun’un üstlendiği, senaryosunu Hakan Haksun’un kaleme aldığı Kanatsız Kuşlar’da başlıca rolleri Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al, Servet Pandur ve Seda Türkmen paylaşıyor.

KANATSIZ KUŞLAR OYUNCULARI

Oyuncular: Melis Tüzüngüç (Zeynep), Ümit İbrahim Kantarcılar (Onur), Ahmet Varlı (Ahmet), Deniz Bolışık (Nefise), Fatih Al (Muzaffer), Servet Pandur (Azime), Seda Türkmen (Tuba), Gizem Güneş (Cemre), Emir Özden (Emre), Karel Güntekin (Emel), Yusuf Baymaz (Suat), Eliz Neşe Çağın (Aysun)

Kanatsız Kuşlar

Kanatsız Kuşlar 32. bölüm fragmanı

Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı

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