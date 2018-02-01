Kanatsız Kuşlar'ın bu akşam ekranlara gelecek 32. yeni bölümüyle heyecan kaldığı yerden devam edecek. Kanatsız Kuşlar'da Nefise, Muzaffer ile olan ilişikisini yoluna koymaya başlıyor. Muzaffer'in çabaları Nefise'yi çok mutlu ediyor. Bu sırada meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getiriyor. Kanatsız Kuşlar yeni bölümüne dair detaylar haberimizde...

KANATSIZ KUŞLAR 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

"Senden bir an bile ayrılmak istemiyorum..."

Muzaffer'in beklenmedik şekilde kendini odaya kapatması herkesi şaşırtır. Odanın kilidini açacak ve Muzaffer'in gizemini çözecek tek kişi Nefise'dir.

Muzaffer'in aile olma yolunda kararlı şekilde attığı adımlar Nefise'nin korkularının da üstesinden gelebilecek midir?

Zerrin, Tuba'ya son bir kez yardım etmek zorunda kalır. Ancak Tuba'nın gizli planını farkeden Azime, bunu boşa çıkarmak için müthiş bir hamlede bulunur. Tuba, sonunda hakettiği cezayı bulacaktır.

Onur, son zamanlarda iyice sinirleri gerilen Zeynep'e bir sürpriz hazırlar. Birlikte başbaşa bir gün geçireceklerdir. Ancak esrarengiz olaylar peşlerini bırakmaz.

Şirkette rahat bir şekilde davranmaya başlayan Ahmet'in amcasıyla birlikte yeni bir planı daha vardır.

KANATSIZ KUŞLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Nefise, Kemal'e hiç beklemediği bir sertlikte tepki gösterir. Emre'ye de artık Kemal'den uzak durması gerektiğini söyler. Emre ise Asya'ya yapılanların acısını çıkarmaya çalışırken kardeşi Cemre'nin başına geleceklerden habersizdir. Ahmet, Cemre'nin gözüne girebilmek için Kaan'ı saf dışı bırakacaktır. Bunun için amcasının yaptığı plana dahil olur. Muzaffer, Nefise'yi ve çocuklarını alarak büyük bir aile olmayı düşünmeye başlamıştır. Tuba, Nefise ile ilgili sırların peşindedir. Sonunda hiç beklenmedik bir şey olur. Muzaffer, herkesi korkutacak bir hamle yapar.

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