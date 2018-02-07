Oyuncu kadrosunda Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al ve Servet Pandur gibi isimlerin rol aldığı Kanatsız Kuşlar dizisi 32. son bölümü ile ekranlara gelip, izleyicisinden tam not almıştı. Son bölümün ardından dizinin takipçileri yeni bölüm fragmanını araştırmaya başlamıştı. Beklenen 33. yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından yayınlandı. Peki, Kanatsız Kuşlar 33. yeni bölümde neler olacak? İşte, Kanatsız Kuşlar 33. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

KANATSIZ KUŞLAR 33. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeynep ile Onur, başlarına gelen esrarengiz olayların nedenini anlamaya çalışırlar. Bütün tatsızlıkların arkasında Ahmet'in olduğunu düşünen Zeynep, tedirgindir. Onur ise umduğunu bulamadığı gezileri için üzülürken, dönüşte büyük bir hata yapar. Cemre, rahat hareketleriyle Emre'yi çileden çıkarınca iki kardeş fena halde kapışır. Bu durum Muzaffer'in onlar üzerindeki ilk babalık sınavıdır. Nefise, Muzaffer'in samimi ve sevecen yaklaşımlarına kayıtsız kalamaz. Tam bir aile olacaklardır sonunda. Ancak artık niyetini iyiden iyiye belli eden Kemal, hamlelerini büyütürken, amacına bir türlü ulaşamayan Tuba'nın da pes etmeye niyeti yoktur.

KANATSIZ KUŞLAR 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kanatsız Kuşlar 33. yeni bölümü ile 8 Şubat Perşembe (yarın) 20:00' de ATV'de yayınlanacak.

KANATSIZ KUŞLAR 32. SON BÖLÜM ÖZETİ

Muzaffer'in beklenmedik şekilde kendini odaya kapatması herkesi şaşırtır. Odanın kilidini açacak ve Muzaffer'in gizemini çözecek tek kişi Nefise'dir. Muzaffer'in aile olma yolunda kararlı şekilde attığı adımlar Nefise'nin korkularının da üstesinden gelebilecek midir?

Zerrin, Tuba'ya son bir kez yardım etmek zorunda kalır. Ancak Tuba'nın gizli planını farkeden Azime, bunu boşa çıkarmak için müthiş bir hamlede bulunur. Tuba, sonunda hakettiği cezayı bulacaktır.

Onur, son zamanlarda iyice sinirleri gerilen Zeynep'e bir sürpriz hazırlar. Birlikte başbaşa bir gün geçireceklerdir. Ancak esrarengiz olaylar peşlerini bırakmaz. Şirkette rahat bir şekilde davranmaya başlayan Ahmet'in amcasıyla birlikte yeni bir planı daha vardır.

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