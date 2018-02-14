Oyuncu kadrosunda Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al ve Servet Pandur gibi isimlerin rol aldığı Kanatsız Kuşlar dizisi 33. son bölümü ile ekranlara gelip, izleyicisinden tam not almıştı. Son bölümün ardından dizinin takipçileri internet üzerinden "Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun cevabını araştırıyordu. Beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Kanatsız Kuşlar 34. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

KANATSIZ KUŞLAR 34. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Muzaffer, çocuklara ve Nefise'ye sonuna kadar sahip çıkarak, tam bir aile olma yolunda evinin kapılarını sonuna kadar açar. Azime ve Nefise için ise yolun sonuna gelinmiştir artık. Herkesten gizledikleri, baba oğulun aynı evde, habersizce yaşamaya başlayacak olması yeni sorunları getirmektedir.

Bütün bunlar olurken Tuba, hayatındaki bütün mutsuzlukların sebebi olarak gördüğü Nefise ve çocuklarından intikam almaya kararlıdır. Ama en büyük hesaplaşması Azime'yle olacaktır.

Ailede mutluluk rüzgarları eserken Onur'un sebep olduğu kaza ile ilgili endişeleri vardır. Etrafa belli etmese de Onur'un endişeleri yersiz değildir ve onu zor günler beklemektedir. İfade vermeye gideceği gün, geride kalanları da hesaplaşmaların en büyüğü beklemektedir.

KANATSIZ KUŞLAR 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kanatsız Kuşlar 34. yeni bölümü ile 15 Şubat Perşembe saat 20:00'de ATV ekranlarında olacak.

KANATSIZ KUŞLAR 33. SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep ile Onur, başlarına gelen esrarengiz olayların nedenini anlamaya çalışırlar. Bütün tatsızlıkların arkasında Ahmet'in olduğunu düşünen Zeynep, tedirgindir. Onur ise umduğunu bulamadığı gezileri için üzülürken, dönüşte büyük bir hata yapar. Cemre, rahat hareketleriyle Emre'yi çileden çıkarınca iki kardeş fena halde kapışır.

Bu durum Muzaffer'in onlar üzerindeki ilk babalık sınavıdır. Nefise, Muzaffer'in samimi ve sevecen yaklaşımlarına kayıtsız kalamaz. Tam bir aile olacaklardır sonunda. Ancak artık niyetini iyiden iyiye belli eden Kemal, hamlelerini büyütürken, amacına bir türlü ulaşamayan Tuba'nın da pes etmeye niyeti yoktur.

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