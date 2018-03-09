Kanatsız Kuşlar, 37. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin bu bölümünde Nefise gözlerini bilmediği bir yerde açıyor. Kanatsız Kuşlar'ın son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. Kanatsız Kuşlar 38. yeni bölümüyle 15 Mart Perşembe seyircinin karşısına çıkacak. İşte Kanatsız Kuşlar 38. bölüm fragmanı...

Kanatsız Kuşlar 38. bölüm fragmanı;

KANATSIZ KUŞLAR 37. BÖLÜM

Nefise, esrarengiz bir şekilde hastaneden kaçırılır. Muzaffer çıldırmıştır. Polislerle beraber iz peşinde koşarken çocuklara olayı söylememesi için Azime'yi uyarır. Azime, çocuklara Muzaffer'i de zan altında bırakacak bir yalan söyler. Ahmet, Cemre ile her şey istediği gibi gittiği için keyiflidir. Ama ne olduğunu anlamadığı bir şekilde saldırıya uğrar. Cemre eve döndüğünde Emre öfkeyle onu bekliyordur.

Bu arada Onur ile Muzaffer de gerilir. Muzaffer'in Ahmet'e olan güveni Onur'u deli etmektedir. Zira şirketle ilgili kötü haberler yayanların Ahmet ile Talat olduğuna emindir. Nefise, gözlerini nihayet açar. Ancak bilmediği bir yerdedir. Uyandığında karşısında gördüğü kişi, onun için tam bir sürpriz olacaktır.

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