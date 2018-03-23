Oyuncu kadrosunda Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al ve Servet Pandur gibi isimlerin yer aldığı Kanatsız Kuşlar dizisi, 39. bölümüyle nefes kesti. Dizinin yayınlanan 39. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanında Muzaffer'in herkesle gerilmesi dikkat çekerken, fragmana Muzaffer'in oğlunun yaşadığını öğrenmesi damga vurdu. İşte Kanatsız Kuşlar 40. yeni bölüm fragmanı!

KANATSIZ KUŞLAR 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Bu akşam 39. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan Kanatsız Kuşlar dizisinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Merakla beklenen fragmanda birçok gelişme yaşanıyor. İşte Kanatsız Kuşlar'ın önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 40. bölüm fragmanı ve detaylar...

KANATSIZ KUŞLAR 39. BÖLÜM ÖZETİ

Muzaffer, Kemal'i iyice köşeye sıkıştırmıştır. Kocasının sesini duyan Nefise, ona kendini duyurabilmek için adeta çırpınır. Bir yandan da onun hayatı için endişelenmektedir. Evdeki gerilime şahit olan Suat, durumu Asya ile Emre'ye anlatınca ortalık iyice karışır. Nefise özgürlüğüne kavuşmak için farklı bir yol denemeye karar verir.

Kız kardeşi Cemre'nin, kendisine meydan okuyuşuyla sarsılan Zeynep, yeni bir karar alır. Bu kararıyla Onur'un hayatına da yeni bir anlam katabileceğine inanmaktadır. Zeynep'in atacağı adım tam manasıyla şok etkisi yaratır.

Mine ile annesi Suna'ya yardım eli uzatmaya çalışan Onur, hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalır. Başlarına gelenlerden Onur'u sorumlu tutan anne Suna, onu büyük bir vebal altında bırakacaktır.

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