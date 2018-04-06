Kanatsız Kuşlar’ın bu akşam ekranlara gelen yeni bölümü sonrası 42. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kanatsız Kuşlar’ın son bölümünde Muzaffer’in oğlunu yaşadığını öğrenmesi ve Emre’nin adım adım babasına gitmesi herkesi heyecanlandırdı. İşte Kanatsız Kuşlar 42. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

KANATSIZ KUŞLAR 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KANATSIZ KUŞLAR 41. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemre, sevdiği adamda gözü olduğunu düşündüğü ablası Zeynep'e karşı adeta kontrolden çıkar. Ahmet, aralarına girerek onları ayırmaya çalışırken hiç beklenmeyen bir şey olur. Muzaffer, oğlunun yaşadığı haberi karşısında şaşkındır. İnanmak istediği ama bir yandan da için için gerçek olmasından korktuğu durum karşısında aklı karışır.

Bu konuda yanında olmasını ve desteğini istediği Nefise iyice çaresiz kalır. Yaşananlar, onların aşklarının bir sınavı olacak gibidir. Muzaffer, Cemre ile Zeynep'e kendi öz kızları gibi sahip çıkar. Gösterdiği tavır ve cesaret Nefise'nin de gözünden kaçmaz. Onur, Zeynep'in davranışına bir türlü anlam verememektedir.

Bütün öfkesine rağmen onu sevmekten de vazgeçemeyince aşk acısını bastırmak için kendini olmadık işlere verir. Ancak bu sırada hiç hesap etmediği bir şey olur. Emre, etrafında olanlardan habersiz, adım adım gerçek babasına doğru yaklaşmaktadır. Sonunda herkesi şaşırtacak bir olayla Muzaffer, oğlunun yaşadığına emin olur.

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