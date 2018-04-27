Kanatsız Kuşlar 43. son bölümüyle Atv'de izleyicisinin karşısına çıktı. Kanatsız Kuşlar'ın bu bölümünde, Zeynep Ahmet'le ilgili çektiği görüntüleri kardeşine izletti ve Ahmet'in gerçek yüzünü kanıtladı. Cemre'ni tepkisi ise Onur'u yine Zeynep'in yakınına taşıdı. Dizinin son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kanatsız Kuşlar 44. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti....

KANATSIZ KUŞLAR 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KANATSIZ KUŞLAR 43. SON BÖLÜM ÖZETİ

Muzaffer, Nefise'nin gözleri önünde gerçek sandığı oğluna kavuşur. Nefise ne yapacağını bilememektedir artık. Muzaffer ise bunca yıl ona bu acıyı çektirenlere öfkelidir. Ama yine de gelecek güzel günleri düşünmektedir. Yapıcı davranır. Bütün çocukları, kardeşlik duygusuyla bir arada tutmaya kararlıdır.

Zeynep, Ahmet'in gerçek yüzünü kardeşine kanıtlayacaktır. Çektiği görüntüleri izletirken, Cemre'nin gösterdiği tepki, Onur'u yine Zeynep'in yakınına taşır. Nefise'nin etrafındaki çember hızla daralırken Kemal de artık gemileri yakmıştır. Her şeyi göze almıştır. Fakat keskin sirke misali bu kez kendisi de beklemediği kadar büyük zarar görecek gibidir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER