Kanatsız Kuşlar 44. son bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Takipçileriyle 44. randevusuna çıkan Kanatsız Kuşlar'ın bu bölümünde Ahmet, Cemre'yi kullanarak Zeynep'i çıldırtacak hamleler yapıyor. Onur'la arasını düzelten Zeynep, Ahmet'le de hesaplaşmayı aklına koydu. Dizinin son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kanatsız Kuşlar 45. yeni bölüm fragmanı ve 44. son bölüm özeti...

KANATSIZ KUŞLAR 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Emre senin gerçek oğlun Muzaffer!"

KANATSIZ KUŞLAR 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

KANATSIZ KUŞLAR 44. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kemal ölmüştür. Onunla aynı arabada bulunan Nefise için açıklanması zor bir durumdur bu. Bir anda bütün oklar üzerine yönelir. Emre, Muzaffer'in oğlu bildiği Tarık'ın bir yanlışına müdahale eder. Ancak Tarık, üzerindeki suçlamayı terse çevirince Emre ile Muzaffer bir kez daha karşı karşıya gelir. Bu kez ipler tamamen kopacak gibidir ve Nefise artık gerçeği haykırmaya kararlıdır.

Ahmet, Cemre üzerinden Zeynep'i çıldırtacak hamlelerine büyük bir halka ekler. Acaba Cemre sonunda gerçeği görebilecek midir? Ne pahasına olursa olsun Ahmet'le hesaplaşmayı aklına koyan Zeynep, Onur'la da arasını düzeltmektedir. Zor zamanda geceden sabaha yan yana olan ikili, birbirlerini sevdiklerine ve asla vazgeçemeyeceklerine de emin olurlar.

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