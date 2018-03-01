Yönetmenliğini Kemal Uzun yaptığı, başrollerini Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı ve Deniz Bolışık paylaştıkları Kanatsız Kuşlar dizisinde 36. bölüm heyecanı yaşanıyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Kanatsız Kuşlar'da yeni bölüm için gün sayılıyordu. Perşembe akşamı ekrana gelen dizinin yayın saatinde değişiklik oldu.

KANATSIZ KUŞLAR SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Kanatsız Kuşlar dizisi Perşembe saat 20:00'da ekrana geliyordu. Saat 20:30'da Türkiye Kupası Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması ekrana gelecek. Kanatsız Kuşlar'ın 36. bölümü ise saat 22:35'te ekrana gelecek.

KANATSIZ KUŞLAR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Nefise için yapılacak bir şey yoktur. Herkesin üzerine büyük bir ağırlık çöker. Muzaffer, suçluluk duygusu ve sorumlulukla çocukları sahiplenir. Öte yandan Onur, Nefise'nin başına gelenlerden habersizdir. Vicdanı zaten rahat değildir. Bu yüzden suçsuzluğunu kanıtlamak gibi de bir çaba harcamaz.

Sevdiği adamın masumiyetinden emin olan Zeynep, onu özgürlüğüne kavuşturmakta kararlıdır ve var gücüyle koşturur. Buna rağmen Zerrin, pençelerini iyiden iyiye çıkarmıştır. Onur'un koğuş arkadaşı Seyfi ise gizemli ve ilginç bir adamdır. Onur'u sevmiştir ve bu sevgiden Ahmet de payına düşeni alır.

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