Kanatsız Kuşlar izleyicileri için kötü haber! Kanatsız Kuşlar 43. yeni bölümü normalde bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşacaktı. Ancak dizi ATV yayın akışında bulunmuyor. Dizinin yayın saatinde Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı ekranlarda olacak. Peki Kanatsız Kuşlar'ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

KANATSIZ KUŞLAR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bu akşam ekranlara gelmeyecek Kanatsız Kuşlar için yayıncı kuruluştan bir açıklama henüz gelmedi. Ancak Kanatsız Kuşlar'ın 43. yeni bölümünden sahnelerin yer aldığı fragman geçen hafta yayınlanmıştı. Bu hafta Fenerbahçe - Beşiktaş maçı nedeniyle yayınlanmayacak olan dizinin, haftaya kendi yayın günü ve saatinde yayınlanması bekleniyor.

ATV YAYIN AKIŞI - 19 NİSAN 2018

06.45 Beni Bırakma

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

19.45 Kupa Günlüğü

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş

22.30 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01.30 Kanatsız Kuşlar 42. Bölüm

03.45 Cennet'in Gözyaşları 28. Bölüm

KANATSIZ KUŞLAR 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Neredesin baba?"

KANATSIZ KUŞLAR 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

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