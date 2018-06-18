Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ( TSK), terör örgütü PKK’nın ana karargâhı konumundaki Kandil’e yönelik hava operasyonları son 72 saatte hız kazandı.

Yerel kaynaklar, önceki gece gerçekleşen hava operasyonunda eşzamanlı olarak 12 stratejik bölgenin vurulduğunu bildirdi. TSK bölgede kontrol alanları oluştururken, güvenlik yollarının yapına devam edildiği kaydedildi.

TSK’nın operasyonlarla kontrol altına aldığı Hakurk, Bermize, Bradost, Lilkan ve Kanireş bölgelerinden şu ana kadar 2 bin 300 teröristin Kandil’e çekildiği öğrenildi.

KAÇIŞ YOLLARI 24 SAAT İZLENİYOR

TSK’nın kontrol altında tuttuğu bölgelerden, terör örgütünün Gocan bölgesindeki mevzilerine topçu atışları yapıldı. Önceki gece ise son 1 aydan bu yana en büyük hava operasyonunun Kandil’in Zergele ve Gocan bölgelerine gerçekleştirildiği ifade edildi. Özellikle operasyon alanlarından kaçan PKK’lıların bu bölgelerde yoğunlaştığı ve bölgenin 24 saat izlendiği belirtildi.

Bölgeden alınan bilgilere göre, son operasyonda teknik sistem ve yerel istihbarat ağı sayesinde PKK’nın 19 üst düzey yöneticisinin Kandil’in Zergele bölgesinde toplanacakları 7 saat önceden öğrenilmişti. Örgüt yöneticilerinin örgütün bazı birimlerini Kandil’in batısındaki Serteki Bamo Dağı’na taşınmasına ilişkin süreci görüşmek üzere toplandıkları ve toplantının 40’ıncı dakikasında bombalandığı öğrenildi.

Yerel kaynaklar, aralarında KCK eşbaşkanı Besi Hozat’ın da olduğu 7 üst düzey bölücü örgüt yöneticisinin yaralandığını bildirdi. Bazı isimlerdense haber alınamadığı dile getirildi. Diğer taraftan Türk jetlerinin, 12 ve 15 Haziran’daki hava harekâtlarında Kandil’de 61 teröristi etkisiz hale getirdiği yerel kaynaklardan teyit edildi.

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