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Kandil mesajları ile yakınlarınıza Miraç Kandili tebriğinde bulunabilirsiniz. İslam'ın önemli günlerinden olan Miraç Kandili, dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Bu önemli günde yakınlarına Kandil mesajı göndermek isteyen vatandaşlar için de en güzel Kandil mesajlarını derledik. İşte en güzel Kandil mesajları ve resimli Miraç Kandili mesajları...