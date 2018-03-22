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Regaib Kandili milyonlarca Müslüman tarafından ibadetler ve dualarla idrak ediliyor. Bu mübarek günde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel kandil mesajlarını bir araya topladık. İşte sizler için derlediğimiz ve sevdiklerinize göndererek mutlu edebileceğiniz en güzel Regaib Kandili mesajları ve resimli Regaib Kandili mesajları...