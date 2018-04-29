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Berat Kandili'niz kutlu olsun! Berat Kandili yarın akşam çeşitli ibadetlerle idrak edilecek. Ramazan ayından önceki son kandil olan Berat Kandili'nde sevdiklerine güzel dilekleride bulunmak isteyenler için, işte en güzel, en anlamlı ve resimli kandil mesajları...