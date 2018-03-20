Yaklaşan Regaib Kandili öncesinde vatandaşlar internet üzerinde kandil günlerini araştırıyor. Kandilin hangi güne denk geldiğini ve yıl içinde kandillerin hangi tarihlerde olduğunu sorgulayan vatandaşlar, araştırmasını sürdürüyor. Peki kandil ne zaman? Regaib Kandili hangi gün? İşte 2018 kandil günleri ve detaylar...

KANDİL NE ZAMAN?

Yakın tarihte ilk kandil olarak Regiab Kandili yer alıyor ve milyonlarca Müslüman, Regaib Kandili'nde çeşitli ibadetler yaparak bu mübarek günü idrak edecek. Regaib Kandili, bu yıl 22 Mart Perşembe gününe denk gelmektedir.

2018 Kandil günleri

Regaip Kandili: 22 Mart Perşembe

Miraç Kandili: 13 nisan Cuma

Berat Kandili: 30 Nisan Pazartesi

Kadir Gecesi: 10 Haziran Pazartesi

Mevlid Kandili: 19 Kasım Pazartesi

REGAİB KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR

“Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalplerini yumuşatmak murat ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalplerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!”

“Ey kalpleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı! Bizim kalplerimizi de, onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir Ya Rabbi! Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lütfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!”

"Allâhım! Senin rızanı umarak camimizde toplandık, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, elimizi açtık, bizi kapından boş çevirme. Ey Yüce Rabbimiz! Yüce kitabın Kur’ân ile bizleri huzura ve mutluluğa ulaştır. Kur’ân’ı okumayı, anlamayı ve gereği gibi yaşamayı hepimize nasip eyle. Ey Rabbimiz! Yaptığımız hatalara, kusurlara, günahlara pişman olduk, tövbe ediyoruz, bizi bağışla."



"Mescitlerimizde Kur'an okunuyor, minarelerimizden dinin temeli ezanlar yükseliyor; Ve biz mabetlerimizde, mescitlerimizde bülbülü hoş eda nağmeler dinlemeye erdik, sen bu nağmeleri kesip bizi inkisara itme ya Rabbi. Hazret-i Muhammed'i güldüren, Kur'an'ın manasını güldüren, Eslâfı, ervahı, eşbahı güldüren bu manzarayı makûs edip bütün bu gülenleri şu mübarek gece hürmetine ağlatma ya Rabbi."

"Dünya ve ukbâ kazancı adına ne ciddî bir hesap ne de tutarlı bir plâna sahibiz. Kazançlar kuşağında sürekli kaybediyoruz; Kaybederken de muhtemel daha kötü durumlarla teselli olmaya çalışıyoruz. Zamanı suçlama, şartlara lânetler yağdırma da ayrı bir avunma yolu. Bütün bunlara rağmen ya Rabb!, Bizi bize bırakmaman en büyük dileğimiz. Kendimiz edip kendimiz bulsak da, Rahmetin, istihkaklarımıza lütuf televvünlü haklar bahşedecek genişlikte. Sen bizlere lütfunla muamelede bulun ya Rabbi!"

KANDİLDE HANGİ İBADETLER YAPILMAKTADIR?

Kandil günlerine özel bir ibadet İslam dininde bulunmamaktadır ve ayrım yoktur. Kandillerde dualar edilmeli, Kur'an-ı Kerim okunmalı, günahların affedilmesi için tövbe edilmeli ve insanlarla iyi ilişkiler kurulmalıdır.

Kandillerde milyonlarca Müslüman, evlerinde ve camilerde çeşitli ibadetler yaparak bu mübarek günü en iyi şekilde idrak etmektedir.

Üç ayların birincisi olan recep ayının ilk cuma gecesi Regaib gecesi ve 27. gecesi de Mi‘rac gecesidir. Üç ayların ikincisi olan şâban ayının 15. gecesi Berat gecesidir. Üç ayların üçüncüsü olan ramazan ayının 27. gecesi ise Kadir gecesidir.

Bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa‘fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, “Da‘avât”, 84)

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