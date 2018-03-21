Kandil simidi bir çok çeşitte yapılan, kandil günlerinde ikram edilen simit çeşididir. 22 Mart'ta idrak edilecek olan Regaip Kandili'nde eşine, dostuna komşusuna kandil simidi ikram etmek isteyen ev hanımları için en güzel kandil simidi tarifini derledik. İşte evde kolayca yapılabilecek kandil simidi tarifi ve malzemeleri...

KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

* 250 gr. tereyağı

* 1 tatlı kalığı mahlep

* 5 çorba kaşığı sıvı yağ

* 1 tatlı kaşığı şeker

* 1 tatlı kaşığı tuz

* 2 yumurta sarısı

* 3 çorba kaşığı yoğurt

* 2 çorba kaşığı sirke

* 1 paket kabartma tozu

* 3 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN

* 2 adet yumurta akı

* 3 çorba kaşığı pekmez

* 2 çorba kaşığı su

* 2 çay bardağı susam

* 1 tutam tuz

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ...

Öncelikle tereyağ ile unu iyice ufalayın. Un kum gibi olacak şekilde ufalayın. İçine bir iki tutam tuz koyun. Ardından gevrekliğini sağlamak için sirke ekleyin. 1 yumurtanın sarısını koyun. Güzel bir lezzet katması için çok az da şeker ekleyin. Dilerseniz yumuşak olmasını sağlamak için az yoğurt dökebilirsiniz. Ardından un ve kabartma tozunu ekleyerek yoğurmaya devam edin. Güzel bir hamur kıvamına geldikten sonra, boyutuna dilediğiniz gibi içi boş yuvarlak olacak şekilde şekillendiririn.

Üzeri için yumurta akı ve pekmezi çırpın. Susamı ayrı bir kaba dökün.

Şekillendirdiğiniz hamurları yumurta akı ve pekmez ile olan karışımına buladıktan sonra susama bulayın ve tepsiye dizin.

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