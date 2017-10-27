Kane'den Tottenham'a kötü haber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen yıldız oyuncu Harry Kane, sakatlığı nedeniyle yarın takımının Manchester United ile oynayacağı lig maçında forma giyemeyecek.

Tottenham'dan yapılan açıklamada, geçen hafta Liverpool ile oynanan lig maçında sakatlanan 24 yaşındaki golcünün kontrole alındığı ve sol dizinde hafif sakatlık tespit edildiği belirtildi.

Yıldız oyuncu, Tottenham'ın Manchester United ile oynayacağı karşılaşmada, sakatlığı nedeniyle yer alamayacak. Ligde 20 puanla zirve yarışını sürdüren iki takımın 10. hafta mücadelesi, yarın TSİ 14.30'da Old Trafford Stadı'nda oynanacak.

Bu sezon başarılı bir grafik sergileyen Tottenham'da İngiliz golcü Kane, ligde 8, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 gol kaydetti.