İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından toplumsal olaylara müdahale için kullanılan ve daha sonra da sınır karakollarında da korumak için kullanılması için çalışma başlatılan Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpekleri terörle mücadele etmeye hazırlanıyor.
İHA'nın haberine göre, Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçiğe destek verecek kapasiteye sahip olan ve bulunduğu dar ve geniş alanları koruyabilme özelliğine sahip olan Kangal köpekleri teröristlerin korkulu rüyası olmaya hazırlanıyor. Soğuk havada yetiştirilen ve hareket kabiliyeti yüksek olan Kangal köpekleri gece taarruzunda da bulunduğu bölgeyi koruyabilme özelliğine sahip olan ırk olarak ön plana çıkıyor.
Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, milli kangallarımızla beraber Afrin'e çok yakında intikal etmeyi düşündüklerini belirterek,"Amacımız Mehmetçiğe ne kadar yardımcı olabiliriz, ne kadar bayrağımıza, güvenlik güçlerimize yardım edebiliriz düşüncesi ile kalbimizle yüreğimizle yatıyoruz ve onlar için biz canı gönülden nöbet tutuyoruz. Askeriyemize ve güvenlik güçlerimize köpeklerimizden çalışma başlattık. Burada da yavruluğundan itibaren eğittiğimiz, eğitime tabii tuttuğumuz yavrularımız var. Çok kısa bir sürede kendi eğittiklerimizi güvenlik güçlerimize, sınır karakollarımıza buradan şahsım adına çiftliğim adına hibe edeceğim."dedi.
"DAR ALANDA KUŞ UÇURTMAZ"
Kangal köpeklerinin Afrin'de çok büyük görev üstlenebileceklerini aktan Yıldız şöyle konuştu:
"Kangal köpeklerimiz terörle mücadelede gerek kısa alanlarda, gerek alan savunmalarında ve gerek tayin edildikleri bölgelerde inanılmaz başarı sağladılar. Çünkü gece çok aktifler. Zaten gece taarruzda Kangal köpeğinin kendi bulunduğu bölgeye bir insanı yaklaştırması mümkün değil. Bunla beraber gece radar gibi bir hareketlilik sağlar. Daha hareketlidir, daha çok ırksal özelliğini teşhir eder. Ve siz kangal köpeğini gündüz değil, gece daha çok aktif görürsünüz. Zaten bizim her alanda, bulunduğu karakollarda, sınırlarda, yaklaşık 5 ile 10 kilometreye yakın bölgeleri taarruz edecek güce ve kapasiteye sahip. Kangal köpeğinin sezileri çok güçlüdür. Hatta dar alanlarda bile kuş uçurtmaz. Amacı ise iç güdüsel olarak sizlere her şeyi alıp verir. Bir bakmışsınız ki huzursuz ve tedirgin olmaya başlamış sizle dil alışverişi yapar. Herhangi bir sızma girişiminde bulunan teröristi çok rahat gözlemler, size aktarır. Ve orada onu bertaraf eder. Ciddi mücadele ve ortak bir mücadeleye de dahil eder kendisini."
GAZETELERDE GÜNÜN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.