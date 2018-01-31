Kanlı Ay, bu akşam (31 Aralık) gerçekleşecek Süper Kanlı Mavi Ay ile gündeme geldi. Türkiye'den Ay'ın doğduğu saat olan 18.342te itibaren izlenecek gök olayı, Dünya'nın bir çok noktasından da gözlemlenebilecek. Peki Ay sanıldığı gibi kırmızı mı olacak? İşte Kanlı Ay hakkındaki detaylar.

KANLI AY NEDİR?

‘Kanlı Ay’, ay tutulması öncesi Dünya’nın gölgesinin Ay’a düşmesiyle oluşuyor. Süper Ay, bu akşam Dünya'nın gölgesinde kalacak. Güneş ışınları Dünya'nın atmosferinden geçerek Ay'ın yüzeyine indiğinde hafif bir kızıllık oluşacak.

Bu üç olay aynı gece en son 31 Mart 1866’da yaşanmıştı. Yaklaşık olarak 1 saat 16 dakika sürecek olan bu olay ülkemizden de ayın doğduğu saatlerde gözlemlenebilecek.

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