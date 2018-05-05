Kansas City Wizards - Colorado Rapids maçı heyecanı

ABD MLS maçında Kansas City Wizards ile Colorado Rapids, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:30. Maç öncesi Kansas City Wizards 17 puanla 3. sırada, Colorado Rapids 8 puanla 15. sırada bulunuyor. Kansas City Wizards, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Colorado Rapids, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 423 kodlu maçı oynayanlar; Kansas City Wizards galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Colorado Rapids galibiyet oranı 5.50. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Kansas City Wizards son hafta oynanan Salt Lake maçında 2-1 yenildi.

Colorado Rapids ise Seattle Sounders karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Kansas City Wizards, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 6 gol yedi.

Colorado Rapids ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Colorado Rapids, 2 gol atarken 6 gol yedi.