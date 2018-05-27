Kansas City Wizards - Columbus Crew maçı istatistikleri

Kansas City Wizards ve Columbus Crew, 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:00. 24 puanlı Kansas City Wizards 2. sırada bulunuyor, Columbus Crew 24 puana sahip ve 3. sırada. Kansas City Wizards son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Columbus Crew son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 348 kodlu maçı oynayanlar; Kansas City Wizards galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.20, Columbus Crew galibiyet oranı 3.60. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Kansas City Wizards önceki hafta San Jose Earthquakes mücadelesinde 2-0 kazandı.

Columbus Crew ise New York City FC karşılaşmasında 4-1 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Kansas City Wizards, 13 gol attı ve 6 gol yedi.

Columbus Crew ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Columbus Crew, 3 gol atarken 2 gol yedi.