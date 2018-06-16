Kansas City Wizards - FC Dallas düellosu

ABD Açık Kupası Son 8 Turu heyecanı devam ediyor. Kansas City Wizards, 17 Haziran 2018 Pazar günü FC Dallas takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 04:00. Kansas City Wizards son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. FC Dallas, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 221 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kansas City Wizards kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, FC Dallas sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Kansas City Wizards son haftadaki Salt Lake müsabasında 2-1 yenildi.

FC Dallas ise Los Angeles Galaxy karşılaşmasında 5-1 kazandı.