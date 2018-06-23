Kansas City Wizards - Houston 1836 düellosu

ABD MLS maçında Kansas City Wizards ile Houston 1836, 24 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:30. Kansas City Wizards 29 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Houston 1836 21 puanda ve 12. sırada. Kansas City Wizards son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Houston 1836, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 195 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kansas City Wizards kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Houston 1836 sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Kansas City Wizards önceki hafta Salt Lake mücadelesinde 2-1 yenildi.

Houston 1836 ise Chicago Fire karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Kansas City Wizards, 17 gol attı ve 7 gol yedi.

Houston 1836, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Houston 1836, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.