Kansas City Wizards - Minnesota Stars düellosu

ABD MLS maçında Kansas City Wizards ile Minnesota Stars, 04 Haziran 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:30. Maç öncesi Kansas City Wizards 25 puanla 2. sırada, Minnesota Stars 16 puanla 16. sırada bulunuyor. Kansas City Wizards son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Minnesota Stars son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 408. İddaa'da Kansas City Wizards kazanır 1.20, berabere biter 4.30, Minnesota Stars kazanır 7.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Kansas City Wizards son haftadaki Minnesota Stars müsabasında 4-0 kazandı.

Minnesota Stars, Kansas City Wizards karşılaşmaında 4-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Kansas City Wizards, 13 gol attı ve 6 gol yedi.

Minnesota Stars ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Minnesota Stars, 7 gol atarken 15 gol yedi.