Kansas City Wizards - Toronto FC maçı rakamları

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Kansas City Wizards, 08 Temmuz 2018 Pazar günü Toronto FC takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:30. Kansas City Wizards 32 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Toronto FC 15 puanda ve 19. sırada. Ev sahibi Kansas City Wizards, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Toronto FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 306 kodlu maçı oynayanlar; Kansas City Wizards galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.40, Toronto FC galibiyet oranı 3.50. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Kansas City Wizards son haftadaki FC Dallas müsabasında 2-0 kazandı.

Toronto FC ise Los Angeles Galaxy karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kansas City Wizards, evinde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 9 gol yedi.

Toronto FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Toronto FC, 12 gol atarken 20 gol yedi.