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Uzmanlar, 1-7 Nisan Kanser Haftası sebebiyle, dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada bulunan ve sağlıksız beslenme, sigara ve hava kirliliği gibi farklı sebeplerle görülme riski her gün artan kanser hastalığı ile ilgili uyarılarda bulunuyor.