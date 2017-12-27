Kanser tedavisinin, uzun ve yorucu bir süreç olabileceğini belirten Op. Dr. Karatekelioğlu, "Bu durumda her zaman olmasa da, tedavide tümör hücrelerini yok etmek için kemoterapi ya da radyoterapi tercih edilebilir.

DHA'nın haberine göre; hem radyoterapi, hem de kemoterapide kullanılan bazı ilaçlar tümör hücrelerinin yanı sıra vücut hücrelerini de olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle erkek ve kadın üreme hücrelerindeki hasarlar çoğunlukla geri dönüşşüz ve kalıcı olabilir. Bu durum ilerideki doğurganlık şansını da olumsuz yönde etkileyebilir" diye konuştu.

Dr. Karatekelioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu nedenle böyle bir tedavi öncesi özellikle 18 yaş ve üzerinde kadın ve erkeklerin üreme hücrelerinin dondurularak saklanması tedavi bitimindeki doğurganlığın devam etmesi açısından çok önemlidir. Evli ya da bekar olsun böyle bir tedavi planlayan herkesin tedavi öncesinde bu durumu akılda tutması gerekiyor. Kanser tanısı ve yaşanan stres, o an geleceğin düşünülmesine engel oluyor. Ancak sağlıklı günler geri döndüğünde bu kez doğurganlık problemi ortaya çıkabiliyor. Yoğun tempo ve tedavi planlama kaygısı ile onkolog hekimlerimiz zaman zaman bu durumu gözden kaçırabilir. Bu nedenle üreme sağlığı ile ilgilenen hekimlerin, onkolog meslektaşlarıyla olan iletişimi çok önemli ve bilinçli davranılması gerekiyor."

"ERKEKLERDE SPERM DONDURMA İŞLEMİ 1 GÜN SÜRÜYOR"

Erkeklerde sperm dondurma işleminin 1 günde tamamlandığını söyleyen Dr. Karatekelioğlu, "Kadınlarda ise yumurtanın önce ilaçlarla büyütülüp olgunlaştırılması sonrasında anestezi ile toplanarak saklanması gerekir. Bu süreç ortalama 10-12 günü bulabilir. Tüm tüp bebek merkezlerinde dondurma işlemleri başarılı bir şekilde yapılabilir. Dondurulan hücreler uzun yıllar saklanabilir. Alınan önlemlerle üreme sağlığının da devam etmesi için bilinçli olmak yeterlidir" dedi.

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Op. Dr. Emre Karatekelioğlu

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