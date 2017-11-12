Kanser hastalarına perukla moral veriyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde lösemili 18 yaşındaki Aslı Akçay’ın peruk hayali, kuaför Kenan Kaya tarafından gerçekleştirildi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; ilçede kanser hastalarına ücretsiz peruk veren kenan kaya, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan lösemili Akçay için peruk hazırladı. Akçay’ın istediği saç modelini tasarlayan kaya, işyerine gelen Akçay’a peruğunu taktı. Kaya ise 14 yılda yaklaşık 700 hastaya peruk hediye ettiğini, onların mücadelelerine destek vermeye gayret ettiğini belirtti.

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