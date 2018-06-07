Algoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdulkadir Atım, kanser hastalarının ölüm ve tedavi edilememe faktörlerinden sonra en çok ağrıdan korktuğunu söyledi.

DHA'nın haberine göre; Algoloji Uzmanı Doç. Dr. Atım, davetlilere ve işadamlarına ağrı tedavisiyle ilgili bilgiler verdi. Çağlar boyu insanların ağrıya çare bulmak için türlü şeyler denediklerini belirten Doç. Dr. Atım, ağrının her kişi için özel ve çok boyutlu olduğunu söyledi. Ağrının karmaşık bir duygu olduğunu ve çocukluk yaşantısından bu yana deneyimlerin de etkili olduğunu kaydeden Doç. Dr. Atım, algoloji biriminin daha çok kronik ağrılarla ilgilendiğini söyledi.

Bir ağrıya kronik denilebilmesi için 3 aylık süre geçmesi gerektiğini aktaran Doç. Dr. Atım, dünyada en sık görülen kronik ağrının bel ağrısı olduğunu kaydetti. Kanser tedavisinde ağrının hastalığı daha da çekilmez hale getirdiğini belirten Doç. Dr. Atım, "Kanser tanısı alan çoğu hasta ve ailesinde ağrı olasılığı, tedavi edilememe ve ölüm ihtimalinden sonra en çok korkulan faktör. Tanı aldıklarında yüzde 30, ilerleyen evrelerde ise yüzde 60-90 civarında ağrı çekerler. Genel yaşam kalitesini bozmaktadır. Kanser ağrısının dindirilmesi gerekir ve bunun için ilaç tedavisi uygulanır" dedi.

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