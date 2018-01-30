Zonguldak'ta 7 yıldır kanser tedavisi görürken saçları dökülen babaya destek olmak isteyen aile üyelerinin tamamı saçlarını kazıttı.

2011 yılında kolon kanseri teşhisi konulan 61 yaşındaki Abdullah Emiroğlu, 7 yıldır hastanede kanser tedavisi görüyor. Tedavi sürecinde 4 kez ameliyat olan Emiroğlu'nun kemoterapi ve radyoterapi görmesi nedeniyle saçları döküldü.

İHA'nın haberine göre; eşi Hamiyet Emiroğlu, çocukları ve torunları da Abdullah Emiroğlu'nu tedavi sürecinde yalnız bırakmadı. Hasta yatağında torunları ve ailesi ile vakit geçiren Emiroğlu, iyileşip evine dönmenin hayalini kuruyor.

Gördüğü tedaviler nedeniyle saçları dökülen babalarına moral olması için saçlarını kazıtan aile üyeleri, hasta yatağında ziyaret ettikleri babalarının durumu fark etmesi üzerine duygu dolu anlar yaşadılar. Anne Hamiyet Emiroğlu, oğulları Engin ve Ercan, kızı Fatime, torunları Arda ve Berat'ın saçlarını kazıttığını gören baba Abdullah Emiroğlu, gözyaşlarına boğuldu.

"EMEKLİYİM, DEVLETİMİZ 7 YILDIR BANA BAKIYOR"

7 yıldır kanser tedavisi gördüğünü anlatan Abdullah Emiroğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde gördüğü tedavi sürecini şöyle anlattı: "2011'den beri rahatsızlığım devam ediyor. Allah razı olsun devletimiz baktı. Ama bu son zamanlarda artık ilaçlarım biraz ağırlaştı. Artık maddi olanağım da bitti, gücüm yetmiyor artık. 2018 yılı oldu hala devletimiz bana devlet hastanelerinde bakıyor. Yapacak bir şey yok. Ben emekli birisiyim. Çocuklarım benim canlarım. Bana destek olmak için saçlarını kestirmişler. Çok duygulandım, konuşamıyorum."

"EŞİME MORAL OLMAK İSTEDİK"

Anne Hamiyet Emiroğlu (61) ise zorlu ve ağır bir tedavi süreci olduğunu aktardı. Eşine moral olmak istediklerini anlatan Emiroğlu, "Hep destek olmayı isterim. Canımı istesinler canımı veririm. Şu anda istesinler O'nun için her şeyimi veririm. Elimizden bir şey gelmiyor, yapamıyoruz. Artık gücüm tükendi. Zorlu ve ağır bir tedavi süreci var. Biz de kendisine destek olmak için hepimiz bu yola düştük. Saçlarımızı kazıttık. O'na moral olmak istedik. Bir hastanın tedavisinde en büyük ihtiyaç moral. Herkesin bu şekilde destek olmasını da isteriz. Ailecek destek olmak istedik" diye ifade etti.

SAĞLIK BAKANLIĞINA İLAÇ ÇAĞRISI

Abdullah Emiroğlu'nun en büyük oğlu Engin (39) ise 7 yıldır babasının moralini yüksek tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Tedavi sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın desteğini gördüklerini anlatan Engin Emiroğlu, kanser hastalığı için Almanya'dan getirilen ilaç için bakanlığa çağrıda bulundu.

Kutusu 1.060 Euro olan ilaçtan kendi imkanlarıyla birkaç paket aldıklarını devamı için maddi imkanlarının yetmediğini anlatan Engin Emiroğlu, şu ifadelere yer verdi.

"2011'den beri bu kanserle savaşıyoruz. Bir türlü yenemedik. Ama elimizden gelen bütün tedaviler için çaba sarf ediyoruz. Moralini yüksekte tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarım, kardeşlerim, annem; babamın saçları döküldükten sonra saçlarımızı kestirdik. Tedavi sürecimiz devam ediyor. Denenebilecek bütün ilaçları Sağlık Bakanlığı aracılığıyla denedik. Şimdi bir ilaç daha var. Almanya'dan yada yurt dışından getiriliyor. Kutusu 1.060 Euro. Fakat bu ilaç Sağlık Bakanlığı'nın üst kurulundan onay alınamadığı için Türkiye'ye getirilemiyor. Kendi imkanlarımızda aldığımızda da üç günde bir paketi harcanıyor. Bunun da sürekli olması gerekiyor. Biz birkaç paket temin ettik ama ilerisi için Sağlık Bakanlığı'ndan yardım bekliyoruz. Moral olabilecek her türlü davranış hastalığın seyri açısından bizim için önemli. Ufak adımlar bile atsak biz kendimizi mutlu hissediyoruz. Bir gün iyi olması bile bizim için iyi bir duygu. Ailedeki herkes için de iyi bir duygu oluyor."

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