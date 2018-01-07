Holly Butcher, bir süredir Ewing sarkomu (kemiklerde ve kemiklerin yakınındaki yumuşak dokularda meydana gelen, nadir görülen bir kemik kanseri türü) adı verilen bir kanserle savaşıyordu. Ölmeden önce yazdığı mektup okuyanları gözyaşlarına boğdu.

İngiliz gazete Daily Mail'in haberine göre; ölümünden sonra paylaşılmasını istediği mektupta şu cümleler yer alıyordu: "Şimdi 27 yaşındayım. Gitmek istemiyorum, hayatımı seviyorum"

Mektup, Holly Butcher'ın ölümünden birkaç saat sonra internette paylaşıldı.

Mektupta, yaşlandığını hayal ettiği için genç yaşta ölümü kabul etmenin çok garip olduğu yazıyordu.

Butcher, "Yaşamla ilgili olan bu şey, kırılgan, değerli, öngörülemeyendir ve her gün bir armağandır, alınan bir hak değil" diye yazdı.

Holly, "Günler acımasızca geçer ve beklenmedik şeyler olana kadar siz onun devam etmesini beklersiniz. Hayatta trafikte kalmak veya göbekli olmak gibi anlamsız stres konularını endişe etmeyin ve daha büyük sorunlar yaşayan insanların olduğunu düşünün.

Derin bir nefes alın, gökyüzünün ne kadar mavi olduğunu ve ağaçların ne kadar yeşil olduğunu görün... Nefes alabiliyor olduğunuz için ne kadar şanslı olduğunuzu düşünün."

İnsanların zamana daha fazla değer vermesini isteyen 27 yaşındaki genç kadın, şöyle dedi: "Zamanınızı arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın. Yeni bir kıyafet satın almak yerine paranızı deneyim kazanacağınız şeylere harcayın.

Paranızı materyallere harcadığınız için deneyimleri kaçırmayın.

Eğlenin, anlarınızı telefon ekranına kaydetmek yerine o anın içinde olun. Onu herkes için yakalamaya çalışmayı bırakın."

İnsanlara "Yaşamak için çalışın, çalışmak için yaşamayın" tavsiyesinde bulunan Holly Butcher, ayrıca herkesi kan bağışı yapmaya çağırdı.

Kan bağışı beni bir yıl daha hayatta tutmaya yardımcı oldu.

"Ailem, arkadaşlarım ve köpeğimle dünyada olduğum için sonsuza dek minnettar kalacağım" diyen Butcher!ın son sözleri şu oldu: "Son bir yıl hayatımın en güzel zamanlarından birine sahip oldum."

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