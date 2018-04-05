Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrfan Çiçin, akıllı ilaçlar ve bağışıklık terapileriyle kanserde eskiden ileri evrede aylarla sınırlı yaşama süresinin artık 4 - 5 seneyi bulduğunu belirtti.

Kanser nedenlerinin başında yaşlılık ve sigara kullanımının geldiğinin altını çizen Prof. Dr. Çiçin, ölen her 2 hastadan birinin sigaraya bağlı kanser türlerinden hayatını kaybettiğini söyledi.

KANSER TEDAVİSİNDE TEK ŞANS KEMOTERAPİ DEĞİL

Son yıllardaki gelişmelerin kanser biyolojisi ve gelişimi hakkında önemli bilgiler sağladığını anlatan Çiçin, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu da bize artık kanseri klasik kemoterapiler dışında çok çok farklı seçeneklerle tanıma ve tedavi etme fırsatı vermeye başladı. Artık kanser tanısında radyolojik olarak farklı değerlendirmeler yanında kandan tanı koyma dönemlerine geçmeye başladık. Son dönemde en iyi gelişmelerden biri likit biyopsi, sıvı biyopsi de dediğimiz yöntemde kanın içinden kanser hücrelerini ayrıştırarak tanı koyma tanıma veya tedaviye direnç mekanizmaları saptanıyor. Trakya Üniversitesi olarak likit biyopsi yapabiliyoruz artık. Kanser hücrelerinin genetik özelliklerini saptama açısından da oldukça iyi bir performans sergileyen patolojik ve genetik ünitelerine sahibiz. Hep likit hem de normal biyopside eskisinden farklı olarak kanser hücrelerini çok daha iyi tanımlamamız, kanser hücrelerinin davranışlarını belirleyen bir takım moleküler özellikleri ortaya koymamıza neden oldu."

Prof. Dr. Çiçin, moleküler özelliklerle ilgili geliştirilen hedefe yönelik tedavilerin kendilerine inoterapi denen yeni bir tedavi seçeneği sunduğunu vurguladı.

Moleküler, biyolojik ve immünoterapi alanındaki gelişlerin kendilerine kanseri çok daha az yan etkili ve etkin bir şekilde tedavi imkanı sunduğunu ifade eden Çiçin, "Akıllı ilaçlar ve immünoterapilerle (bağışıklık terapisi) birçok kanser türünde artık bir şeker hastalığı gibi kronikleşme süreci gözlemlemeye başladık. Eskiden aylarla sınırlı olan ileri evre kanserde, ölümler artık 4-5 seneyi bulmaya başladı" diye konuştu.

"ALTERNATİF TIP İYİLEŞME SÜRECİNİ DAHA DA KÖTÜYE GÖTÜRÜYOR"

Kanserin duyulduğunda hastalarda yıkıcı ve sarsıcı bir etki yarattığını aktaran Çiçin, bu olumsuz etkiler nedeniyle, bazı hastaların alternatif tıbba yönelerek iyileşme sürecini daha da kötüye götürdüklerini vurguladı. İnsanlar üzerindeki bu olumsuz etkiler nedeniyle, bazı hastaların alternatif tıbba yöneldiğini ifade eden Çiçin, "Hastaların ölüm korkusu nedeniyle alternatif tıbba yöneldiğini görüyoruz. Alternatif tıp iyileşme sürecini daha da kötüye götürüyor. Hastalardan isteğimiz sadece doktorların tavsiyelerini dinlesinler" görüşünü dile getirdi.

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