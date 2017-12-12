Çocuk ve yetişin düzeydeki kanser hastalarına umut olabilecek "Larotrectinib" içerikli yeni bir kemoterapi ilacının, kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını sağlayan sinyallerin önünü kestiği gözlendi.

Hürriyet Gazetesi'nden Mesude Erşan'ın haberine göre Larotrectinib basit bir dille, kontrolsüz tümör büyümesine yol açan sinyalleri kesiyor. Bu tedavi yöntemi halihazırda var olan tedavilere yanıt vermeyen ve başka bir tedavi seçeneği olmayan hastalarda deneniyor.

İlacın ABD'deki ruhsat onayının 2018'de alınması bekleniyor. Diğer yandan ilacın Türkiye'ye ne zaman geleceği konusunda ise şu anda bir bilgi bulunmuyor.

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