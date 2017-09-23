Kanser şüphesiyle gitti bağırsağından kürdan çıktı

Zonguldak'ta kanser şüphesi konulan iş adamının bağırsaklarından kürdan çıktı. İHA'nın haberine göre, hayatında hiç kürdan kullanmadığı söyleyen Lokman Gül, incebağırsağındaki kürdanın kapalı kutu meyve sularını içerken midesine girdiğini tahmin ediyor.

Zonguldak'ta bir hafta boyunca dayanılmaz ağrılar çeken iş adamı Lokman Gül, şiddetli ağrı nedeniyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan tüm muayene ve tetkiklerde iş adamı Lokman Gül'e hastalık tanısı konulamadı. Doktorlar Gül'e kanser tanısı koymaya hazırlanırken, yapılan detaylı ultrasonda ince bağırsağında kürdan tespit edildi. Lokman Gül, acil ameliyata alınarak incebağırsağındaki kürdan başarılı bir operasyonla çıkartıldı.

"HAYATIMDA HİÇ KÜRDAN KULLANMADIM"

Başından geçen rahatsızlığını anlatan Lokman Gül, bağırsaklarından kürdan çıktığını öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Hayatında hiç kürdan kullanmadığını, incebağırsağındaki kürdanın kapalı kutu meyve sularını içerken midesine girdiğini tahmin eden Gül, "Perşembe günü sabahtan sağ kasığımın üstüne doğru sancılar başladı. Akşamüzeri duramayacak duruma geldim. Arkadaşım olan hastane başhekimini aradım ve durumu anlattım. O da acil olarak hastaneye gelmemi söyledi. Ben de iğne yapacaklar diye gitmedim evde kaldım. Sabah erkenden ağrıların şiddeti artınca hastaneye müracaat ettim. Hastaneden bana ilaçlı MR çekildi fakat bir şey çıkmadı. Hastanede yatış yapıldı. Cumartesi sabahı ameliyata girecektim. Ben de tetkiklerde bir çıkmayınca bağırsak kanseri olduğumu düşünüyordum. Beni tekrar ultrasona aldılar. Ultrasonla yaklaşık yarım saat baktılar. Ultrason cihazı ağrıyan yerin üzerine geldiği zaman ağrı şiddetim artıyor duramıyorum. En son doktor dedi ki sen kürdan yutmuşsun. Ben kürdan kullanmam kürdan da yutmadım. Hemen apar topar beni ameliyata aldılar. Ameliyatım başarıyla gerçekleşti. Demek ki ben cuma günü gelmeseydim hastaneye ben ölmüş olacaktım. Yaşayacak günümüz varmış tüm hastane yönetimine, çalışanlarına, herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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