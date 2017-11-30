Kanser tedavisi gören Arif Sağ'dan haftalar sonra ilk fotoğraf

Zara, hep birlikte çekildikleri fotoğrafı ınstagram sayfasında paylaşıp altına şu notu düştü:



"Arif Babamız... Çok şükür çok iyi... Sohbeti yine ne kadar güldürdü bizi... Ustalara taş çıkaracak kadar gurme olduğunu biliyor muydunuz? Anadolu’nun zengin kültürüne öyle hakimki biz de nasiplendik. Şimdi onunla ilgili en büyük hayalim, sahnede hem o şahane sohbetini, hem de bağlamasının tınısını duymak..."

Arif Sağ

Zara

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