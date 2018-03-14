2018 Paralimpik Kış Oyunları’nda kadınlar snowboard krosta altın madalyaya ulaşan Hollandalı Bibian Mentel- Spee’nin olağanüstü başarısı, duyanları şaşkına çeviriyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre, bir bacağı ampute olan ve geçtiğimiz temmuzda 9. kez kanser teşhisi konulan 45 yaşındaki sporcunun omuriliğinde yüzde 40 oranında kanserli hücreye rastlandı. Yaz boyunca tam 48 seans radyoterapi alan Mentel- Spee, bir an önce iyileşip Paralimpik Oyunları’nda yarışmak istiyordu. Ancak doktorlar, boynundaki sorun nedeniyle ameliyat olması gerektiğini aksi takdirde boyun kırılması sonucu vücudunun felç olabileceğini söyledi. Mentel-Spee’nin başka çaresi yoktu ve bu yılbaşında bıçak altına yattı. Hollandalı sporcu kendine gelir gelmez, oyunlara yetişip yetişemeyeceğini sordu. Doktorlar iyi olacağını ancak zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Mentel-Spree, tüm bu zor zamanları atlatarak yeniden kar üzerine çıktığında paralimpik oyunlarına sadece 3 hafta kalmıştı. 4 kez dünya şampiyonluğu bulunan sporcu, Pyeongchang’da bu şartlarda yarışıp altın madalyayı yine kimseye kaptırmadı.

Mentel- Spee, 2002 Salt Lake Olimpiyatı öncesi, dizindeki tümör nedeniyle bir bacağını kaybetti, üst üste Paralimpik şampiyonu oldu.