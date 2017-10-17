Kanser tedavisi gören çocuklara serum askılı bisiklet

Türkiye genelinde çocuk onkoloji servislerine hediye edilecek serum askılı bisiklet Onkobis, kanserle mücadele eden minik savaşçılarla buluşmak üzere yola çıkıyor.

Kanser Savaşçıları Derneği’nin zorlu tanı ve tedavi sürecinde çocuklarımızın hastanede geçirdiği süreyi daha keyifli hale getirmek ve sağlıklarına katkı sağlamak amacıyla üzerinde çalıştığı Onkobis projesi tamamlandı.

Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi uzmanları denetiminde Aslı Bisiklet’in desteğiyle tasarlanan bisikletler, tamamen kanserle mücadele eden çocukların sağlığı ve güvenliği düşünülerek hazırlandı.

Onkobis ilk olarak Kanser Savaşçıları Bisiklet Ekibi’nin sosyal medyada başlattığı kampanya ile duyuruldu. Hayatını kanserle mücadeleye adamış doktorlar ve hasta yakınlarından oluşan gönüllü bisikletçiler, Global Bisiklet İnisiyatifi GBI’ın Europe 2016 uluslararası etkinliğinde günde ortalama 100 km pedal çevirerek bir haftada Viyana’dan Berlin’e ulaştı.

Kanser Savaşçıları Derneği

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