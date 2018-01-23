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Güneş ışınlarından düzenli olarak yararlanmak, derideki ön maddede D vitamini oluşmasına ve vücudun ihtiyacı olan miktarı karşılamasına yardımcı olur. Ancak aşırı ve uzun süre güneş ışınları ile temas halinde olmak, deride hasar oluşturur. Bu durumda D vitamininin etkisi kaybolduğu gibi, cilt kanseri riskini de tetiklenir. Kontrollü bir şekilde güneşten yararlanmak, vücutta yeterli D vitamini oluşumun sağlar. Aynı zamanda vücuttaki kalsiyum miktarını artırarak kemik kanseri riskini de azaltır.