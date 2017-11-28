Kanserden ölen babanın son mektubu, kızına beş yıl sonra ulaştı: Mutlu ol ve hayatının tadını çıkar

Bailey Sellers adlı ABD'li genç kız, 21'inci doğum gününde beş yıl önce kanserden kaybettiği babasından son çiçeğini aldı.
Bailey Sellers henüz 16 yaşındayken, babasını kanserden kaybetmişti.
Sellers'ın babası, ölmeden önce bir çiçek firmasına 5 yıllık ön ödeme yaparak kızına her yıl doğum gününde gönderilmek üzere çiçekler sipariş etmişti.
Bu çiçeklerle birlikte her yıl farklı farklı notlar da genç kıza ulaşıyordu.
Bu yılki son mesaj şöyle: "Hep seninle olacağım, hayatının dönüm noktalarında ben de yanında olacağım, sadece etrafına bak… Ben baktığın yerdeyim."
Bailey, Twitter'da paylaştığı mesajında "Baba seni çok özledim" dedi.
Mesajından sonrada ise çocukluğundan bu yana babasından doğum günlerinde aldığı çiçeklerin ve notların resimlerini paylaştı.
Bailey Sellers'in babasından gelen notta şu satırlar yer alıyor:
"Bu mektup, seninle yeniden buluşuncaya kadar göderdiğim son not olacak"
"Benim için gözyaşı dökmeni istemiyorum canım kızım. Çünkü daha iyi bir yerdeyim."
"Sen her zaman bana verilen en değerli mücevher olarak kalacaksın."
"Bugün 21. doğum günün. Kendine ve annene karşı her zaman dürüst ol.
"Mutlu ol ve hayatının tadını çıkar."
"Hep seninle olacağım, hayatının dönüm noktalarında ben de yanında olacağım, sadece etrafına bak… Ben baktığın yerdeyim."
"Seni seviyorum Boo Boo. Doğum günün kutlu olsun!!!! Baban"
Bailey'nin mesajı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Bazı kullanıcılar duygularını paylaştı:
"Bu mesajları görmek beni çok üzdü, kaybın için çok üzgünüm fakat bu mesajlar hem üzücü hem de kalpleri ısıtan bir şey."
Bailey de şöyle yanıtladı: "Her yıl doğum günümü dört gözle bekliyordum çünkü babam yanımdaymış gibi hissediyorum. Ama bu yıl son mektup olduğu için çok iç burkucu."dedi.
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