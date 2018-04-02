Çağın vebası kanser... Dünyada en sık görülen kanserler ise şöyle; Akciğer, prostat, bağırsak, mide ve karaciğer, meme, bağırsak, rahim ağzı, akciğer ve rahim kanserleri...

Peki, kanser tedavisi bulundu mu? Kanserde immünoterapi tedavisinin yeri nedir? İmmünoterapi hangi kanserlerde kullanılır? 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında bu soruları yanıtlayan ABD Nashua'daki St. Joseph Hastanesi Kanser Merkezi'nden Medikal Onkolog Dr. Ümit Tapan, "Yakın bir zamana kadar kanser tedavisi, kanser hücrelerini öldürürken (kemoterapi) vücudun birçok normal hücresine de zarar verebilen ilaçlarla sınırlıydı. Yaklaşık 20 yıl kadar önce biyolojik tedavi dediğimiz ‘antikorlar’ kanserli hücrelerin belirli bir kısmına spesifik olarak üretilmeye ve başarıyla kullanılmaya başlandı" dedi.

ÇALIŞMALAR 2011 YILINDA İLK MEYVESİNİ VERDİ

Dr. Tapan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bağışıklık sistemi ve kanser ilişkisi uzun zamandan beri biliniyor. Mesela AIDS gibi bağışıklık sisteminin yetersizliği durumlarında lenf bezi kanseri ve yumuşak doku kanserine sıklıkla rastlanmaktadır. Aynı bağlamda kanser hücrelerinin bağışıklık sistemimizden saklanabildiğini ve bu şekilde vücutta serbestçe dolaşıp başka organlara yayılabildiğini biliyoruz.

Bilim insanları kanserli hücrelerin üzerindeki bazı proteinler yoluyla bağışıklık sistemini baskıladığını 2001 yılında keşfettikten sonra bu sistemin nasıl ortadan kaldırılabileceği üzerinde çalışmalar başladı. Bu şekilde bağışıklık sistemi güçlendirilip kansere karşı mücadele yeteneği yeniden kazandırılabilecekti. Nihayet 2011 yılında bu çalışmalar ilk meyvesini verdi ve Amerikan İlaç Kurumu ( FDA) melanoma denen kötü huylu cilt kanserlerinde kulanılabilecek bir ilacı onayladı."

KANSER HASTALARINA ÖNERİ: İMMÜNOTERAPİ SEÇENEĞİ OLUP OLMADIĞINI DOKTORUNUZA DANIŞIN

Dr. Ümit Tapan, günümüzde birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bu ilaçlara genel olarak ‘immünoterapi’ denildiğini söyleyerek, şunları kaydetti: "İmmünoterapi her ne kadar ‘mucize’ bir tedavi olmasa da ileri evredeki bazı kanser hastalarında kanserin uzun süreli kontrolünü sağlayabilmektedir. Lenf bezi kanseri, kronik kan kanserleri, ileri evre veya nüksetmiş akciğer, baş-boyun bölgesi kanserleri, yemek borusu, mide, kalın bağırsak, karaciğer, böbrek ve mesane kanserlerinde ya ilk basamak ya da ikinci basamak tedavi olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca kanserin türünden bağımsız olarak DNA-tamir genlerinde hasar bulunması durumunda da immünoterapi ile çok güzel sonuçlar elde edilebilmektedir. Başlangıçta sadece melanoma cilt kanserinde kullanılmaktayken şimdi neredeyse kullanılmadığı kanser türü kalmadı.

Özetle immünoterapi kanser hastalarının birçoğu için hastalığın belli bir evresinde umut olabilecek bir seçenek. Bu nedenle hastalar tedaviye başlamadan önce kendi durumlarına faydası olabilecek immünoterapi seçenekleri olup olmadığı konusunda doktorlarına mutlaka danışmalılar."

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