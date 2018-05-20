Muşlu Salih Yüce, askerde acemi birliğindeyken kolundaki şişliği fark etti. Askeri hastanede sarkom (yumuşak doku kanseri) teşhisi konuldu. Daha 20 yaşındaydı. Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine gör eYüce, hastalığını öğrendiğinde ne hissettiğini “Bizim orada kanser hastası birini tanıyordum, boğazına delik açılmıştı ve mikrofonla konuşuyordu. Beni çok korkuturdu” diye anlattı. Askeri hastanede ameliyat oldu, kanserli dokusu temizlendi ve sonrasında 2.5 yıllık tedavi savaşı başladı. Kemoterapi ve radyoterapi sürecinde pek çok genç-yaşlı kanserli arkadaş edindi. Hayatı da düşünceleri de değişmişti. Madem hastaydı, madem bu kadar hasta vardı çevresinde, hem kendisine hem de çevresindekilere faydalı olmalıydı. Tedavisi olumlu sonuç verdi. Tedavisi bitip kanser vücudunu terk edene kadar da Muş’a dönmedi. Çünkü saçları ve kirpikleri yoktu. Utandı, çevresinin onu öyle görmesini istemiyordu. Saçları ve kirpikleri yerine gelince memleketine gitti; kendisini kanser hastalarına adadı.
MUŞ’TA ONKOLOJİ GÜNLERİ
Kendisi gibi genç hastalara yol göstermek içi, çevredeki doktorları da yanına aldı ve Onkoloji Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni kurdu. İlk 8 yıl boyunca pek çok hasta ve hasta yakınına “kanseri yenmiş biri” olarak destek oldu. Bu süreçte tam 17 ülke gezdi. Birleşmiş Milletler’in davetlisi olarak kürsüye çıkıp konuşma bile yaptı. Muş’ta o dönemde bir onkolog yoktu. Pes etmedi. Köyde, tarlada çalışan kadınlara mamografi cihazı alınmasını sağladı. Bunun için Japonlarla görüştü, Sağlık Bakanlığı’nın kapılarını aşındırdı ve o cihazla pek çok kadının meme kanserinin erken teşhis edilmesini sağladı. Bununla yetinmeyecekti. Sırada onkolog bulunan bir hastane, bir tedavi merkezi kurmak vardı. Onu da yaptı. 2005’te, memleketi Muş’ta 1. Onkoloji Günleri Kongresi’ni düzenledi. Ve sonra bu etkinlik uluslararası hale geldi. Şimdilerde 8’incisini gerçekleştirdikleri Onkoloji Günleri’ne 20’den fazla ülkeden, yüzlerce onkolog, hasta ve hasta yakını geliyor; kapı kapı, köy köy dolaşıp kanserin erken teşhis süreçlerini, kanserden korunma yollarını anlatıyorlar. Yüce’nin derneği ise artık bir sivil toplum kuruluşu olarak Genç Birikim Derneği adını aldı. Dernekte Erasmus, Eurodesk ile öğrenci değişim programlarını kullanarak Türkiye’ye gelen yüzlerce yabancı öğrenci de gönüllü olarak çalışıyor.
HEDEFİ ÇOCUKLAR İÇİN TEDAVİ MERKEZİ
Yüce’nin şimdiki hedefi ise gençler ve çocuklar için özel bir kanser tedavi merkezi açmak. “Ben tedavi olurken de gördüm, kemoterapi yerleri çocuklar ve gençler için çok can sıkıcı oluyor” diyen Yüce, şöyle konuşuyor:
“Kendilerini geliştirmek için bir ortam olmuyor. Hastalandığımda uzun bir zaman tedavi gördüm. Yaşadığım süreçte ‘Eğer kanseri yenersem yaşadıklarımı herkese anlatacağım’ diyerek kendime söz vermiştim. Hastalığı yendim ve sözümü tuttum. Kanserle ilgili projelerim Avrupa Birliği’nde kabul gördü ve o günden beri biz iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.”
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