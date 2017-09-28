Ünlü bloggerın 'Kanseri yendim' yalanına rekor ceza!

Melbourne'deki Federal Mahkeme, blogunda kanseri yenmek için uyguladığı alternatif terapiler ve beslenme yöntemleriyle üne kavuşan 25 yaşındaki Belle Gibson’ın aslında hiç kansere yakalanmadığının ortaya çıkması üzerine Victoria Tüketici Hakları Derneği tarafından açılan davada blog yazarını okurlarını yanıltmaktan suçlu buldu.

Mahkeme, Gibson’ın tüketici hakları yasalarını ihlal ettiğine hükmederek 410 bin Avustralya doları para cezası verdi.

Aslında hiç yakalanmadığı kanseri nasıl yendiğini anlattığı kitabıyla 420 bin Avustralya doları kazanan ve sosyal medyada üne kavuşan Gibson’ın, elde ettiği gelirin bir kısmını hayır kurumlarına vereceği sözünü de yerine getirmediği belirlendi.

Gibson, anlattıklarındaki tutarsızlıkların tespit edilmesi üzerine kanser tedavisiyle ilgili açıklamalarının gerçek olmadığını itiraf etmişti.

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