'Kanserin artış hızı yavaşladı'

Uluslararası Kanser Kontrol Örgütünün (UICC) himayesinde, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda, "13. Ulusal Kanserli Hastalar Kongresi" kapsamında, basın toplantısı düzenledi.

AKCİĞER KANSERİNDE BU BELİRTİLERE DİKKAT!

HER YIL 8 MİLYON KİŞİ KANSERDEN KAYBEDİLİYOR

AA'nın haberine göre; Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın, dünya genelinde 12 milyon kadar yeni kanser tanısı konduğunu belirterek, Türkiye'de ise bu rakamın 170 bin civarında olduğunu aktardı.

Türkiye'de kanser istatistiklerinin sağlıklı tutulmaya başlandığını ifade eden Yalçın, şu bilgileri verdi: "Kanserde son dönemde artış hızının bir plato çizdiğini, artışın yavaşladığını veya durduğunu görüyoruz. Kanserle olan mücadelemizde fayda görüyoruz. Kanserin hızını yavaşlatıp zaman kazanıp daha da başarılı olma şansımız var. Kanser, artıyor gibi görünüyor ama hıza baktığımız zaman ülkemizde ve gelişmiş ülkelerde artmadığını azalmaya başladığını görüyoruz. Bu bizi yıldırmıyor demek ki yolumuz başarılı. Hedefimiz doğru anlamına geliyor. Her yıl dünyada en az 8 milyon kişi kanserden kaybediliyor. Kanserle ilgili dünya savaşı var ama cephede üstünlük bize geçiyor."

Önceki yıllarda kanser tedavisinde tek çözüm yolunun ameliyat olduğunu anımsatan Yalçın, teknolojinin gelişmesiyle bazı kanser türlerinde kullanılan biyolojik ajanların bu gruptaki hastaların yaşam sürelerini uzattığını bildirdi.

KANSERİ 15 DAKİKADA TEŞHİS EDEBİLEN ÇİP GELİŞTİRİLDİ!

"KANSERE ÇARE BULUNDUĞU İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Prof. Dr. Yalçın, ilaçların çok iyi bir şekilde çalışma yapıldıktan sonra ruhsatlandırılması ve geri ödemeye alınması gerektiğine işaret etti.

Toplantıda, "Kanserin tedavisinin bulunduğu, bu konuda ilaçların piyasaya sürülmediği" iddialarını değerlendiren Prof. Dr. Kutluk ise "Bu bir yalan ve bu yalan fazla uzadı. Bunlar efsane, birileri bir şey söylüyor, sonra bu gizleniyor. Yalancının mumu, yatsıya kadar yanar diye çok güzel bir söz var. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada da aynı şey söyleniyor." dedi.