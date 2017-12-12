23 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliğinde yer alan bazı kritik hükümler 23 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe giriyor.

Alınan bu karara göre tekstilden takı ve saatlere, ayakkabıdan çantaya, bebek ürünlerinden deterjan ve oda spreylerine, çocuk bakımından temizliğe kadar yüzlerce ürüne kanserojen ve alerjen yasağı geliyor. 23 Aralık 2017'de başlayacak yasağa göre evlerde bebeklerin ağzının değme ihtimali olan hiçbir üründe artık kanser yapıcı ürün bulunmayacak. Çocukların, gençlerin, bebeklerin maruz kaldığı zararlı maddeler toplatılacak. Kurala uymayan üretici ve ithalatçılara para cezası kesilecek.

Habertürk TV'den Duygu Kaya'nın haberine göre çocukların, gençlerin ve büyüklerin ellerinin değdiği neredeyse her madde laboratuvarlarda incelenecek. Çocuk bakım ürünleri, kırtasiye gereçleri, ayakkabılar, çantalarde kanserojen ürünler aranacak.

Kanserojen madde yasağı

Kanserojen yasağı

kanserojen madde

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