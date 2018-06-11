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Kanser ve anemi arasında bir ilişki olup olmadığını belirten Dr. Zahide Karaca, "Hastanın fizik muayenesinde hekim tarafından lenfadenopati, karaciğer ve dalak büyümesi gibi bazı bulgular tespit edilmesi halinde ve hastada ateş, gece terlemesi, kilo kaybı gibi eşlik eden başka şikayetler varsa kanserden şüphelenip araştırılması gerekir.