HT Magazin'de yer alan habere göre, Kanye West, yapımcılığını üstlendiği, şarkıcı Pusha T’nin yeni albümü Daytona’yı önceki gün piyasaya sürdü. Albüm kapağında, 2012’de uyuşturucu nedeniyle vefat eden ünlü şarkıcı Whitney Houston’ın uyuşturucu maddeleri bulunan yatak odasında çekilen bir kare kullanıldı.



Bu fotoğrafı kullanmak için 85 bin dolar ödeyen West’e Houston’ın şarkıcı kuzeni Damon Elliott’tan eleştiri geldi.



People Dergisi’ne konuşan Elliott, rap’çinin fotoğrafı kullanmasına “Korkunç bir reklam numarası. Bu benim ailemi ve kızımı incitti. Çok değersiz ve ucuz bir şey” sözleriyle tepki gösterdi. Fotoğraf, 2006 yılında Whitney Houston’ın Atlanta’daki evinde çekilmişti.

Houston, 48 yaşındayken Beverly Hilton Hotel’deki odasında ölü bulunmuştu.