Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, West, “Köleliğin 400 yıl sürdüğünü duyduğunuzda bu bir seçim gibi geliyor. Bizler zihinsel olarak hapistik” dedi.



West, daha sonra sözlerinin “Bir 400 yıl daha zihinsel olarak mahkûm kalmamalıyız” olarak okunması gerektiğini savundu.



Tehdide varan yorumlar ve eleştiriler üzerine West’in koruma sayısını artırdığı ileri sürüldü.

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