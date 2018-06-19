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HT Magazin'de yer alan habere göre, önceki gün sosyal medyadan eşinin çocuklarıyla çekilen bir karesini paylaşan reality şov yıldızı, “Babalar Günü’n kutlu olsun bebeğim. Bebeklerime bu kadar iyi bir baba olduğun için teşekkür ederim” notunu düştü.